Antica regione intorno Avellino - Cruciverba

L'Unione Sportiva Avellino 1912, meglio nota come Avellino, è una società calcistica italiana con sede nella città di Avellino. Milita in Serie C, la terza divisione del campionato italiano.

L'Irpinia è un distretto storico-geografico dell'Italia meridionale corrispondente, sia pur con notevole approssimazione, al territorio dell'odierna provincia di Avellino (già Principato Ultra fino al 1860).