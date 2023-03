Andare per mare o per web - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andare per mare o per web. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NAVIGARE

Soluzione e Curiosità per: Andare per mare o per web La prima stagione della serie televisiva Viola come il mare, composta da 12 episodi, è stata trasmessa in prima visione su Canale 5 ogni venerdì dal 30 settembre al 4 novembre 2022 in sei prime serate. La navigazione è l'insieme di tecniche usate per determinare la posizione e la rotta di una nave o aereo. Come pratica, essa fa parte di una serie di conoscenze che sono ricomprese nell'arte nautica. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Andare per mare o per web : andare; mare; Si portano dietro per andare in vacanza Le porte per andare via dai posti Un telo per andare in spiaggia Facoltà di comandare Si inastavano sui fucili prima di andare all attacco Assenza di vento in mare Lo è una comare dalla lingua sciolta La stazione al mare Il mare di Mumbai Il mare di Taranto Cerca altre Definizioni