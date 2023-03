Alcuni in Francia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alcuni in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DES

Soluzione e Curiosità per: Alcuni in Francia La Francia (in francese: France, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/f~s/), ufficialmente Repubblica francese (in francese: République française), è uno Stato principalmente situato nell'Europa occidentale e nell'Europa meridionale, ma che possiede ugualmente territori disseminati su più oceani e altri continenti. La Francia è una repubblica costituzionale unitaria, avente un regime ... Sigle Data Encryption Standard – algoritmo di cifratura

– algoritmo di cifratura Deep Ecliptic Survey – ricerca astronomica di nuovi oggetti nella fascia di Edgeworth-Kuiper

– ricerca astronomica di nuovi oggetti nella fascia di Edgeworth-Kuiper Delivered Ex Ship – resa Incoterms relativa al trasporto di merci

– resa Incoterms relativa al trasporto di merci Discipline Economiche e Sociali – Corso di laurea quinquennale all'Università commerciale Luigi Bocconi

– Corso di laurea quinquennale all'Università commerciale Luigi Bocconi Detached eddy simulation – simulazione numerica di flussi turbolenti

– simulazione numerica di flussi turbolenti Distretto di economia solidale – organizzazione territoriale che raggruppa organizzazioni, quali i gruppi di acquisto solidale, che hanno per scopo forme di economia solidale.

– organizzazione territoriale che raggruppa organizzazioni, quali i gruppi di acquisto solidale, che hanno per scopo forme di economia solidale. Drug-eluting stent – Stent medicato a rilascio farmacologico che blocca la proliferazione cellulare, utilizzato per evitare la re-stenosi coronarica.

– Stent medicato a rilascio farmacologico che blocca la proliferazione cellulare, utilizzato per evitare la re-stenosi coronarica. Dizionario etimologico sardo di Max Leopold Wagner. Codici DES – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Desroches (Seychelles)

des – codice ISO 639-3 della lingua desano Onomastica Des – ipocoristico del nome proprio di persona maschile Desmond Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Alcuni in Francia : alcuni; francia; Non riconosciuti, come alcuni vangeli Alcaloide estremamente tossico presente in alcuni funghi Diversi, alcuni Lo infrangono alcuni jet alcuni Amante della vita mondana... in francia fra Castelli della _: nota in francia di numerosi turisti Il Giro di francia Scorre in francia e sbocca nel Mediterraneo Lo scienziato detto il Newton della francia Cerca altre Definizioni