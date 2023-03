Aiuta la salute: __ fisica - Cruciverba

Il termine fitness deriva dall'aggettivo inglese fit («adatto») e viene tradotto in lingua italiana con il termine "idoneità", nel senso di preparazione fisica e stato di forma fisica.

Per attività extraveicolare (in russo , "passeggiata nel Cosmo", in inglese Extra-vehicular activity - EVA) si intende il lavoro fatto da un astronauta nello spazio e all'esterno della sua navicella spaziale (capsula, veicolo o stazione). L'espressione che comunemente si utilizza per descrivere un'attività extraveicolare compiuta uscendo da un veicolo orbitale terrestre è "passeggiata nello spazio", mentre per le attività extraveicolari sulla Luna, si parla di "passeggiata lunare".