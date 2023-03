Aggredire brutalmente - Cruciverba

La terza stagione della serie televisiva Mare fuori è stata distribuita in prima visione nel 2023, dapprima in modalità on demand su RaiPlay e successivamente in modalità lineare su Rai 2.

La Moldavia, in romeno e talvolta anche in italiano Moldova, ufficialmente Repubblica di Moldavia (in romeno Republica Moldova), è uno Stato dell'Europa orientale racchiuso tra Romania e Ucraina, senza sbocco sul mare. Capitale dello Stato è la città di Chiinau.