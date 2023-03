Si affigge in casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si affigge in casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POSTER

Soluzione e Curiosità per: Si affigge in casa La quarta e ultima stagione della serie televisiva Manifest, composta da 20 episodi, è distribuita globalmente da Netflix che ha acquistato la serie dopo la cancellazione da parte della NBC. Poster (dall'inglese to post, collocare, piazzare, appostare) letteralmente vuol dire affisso, avviso, cartello, cartellone o manifesto; in lingua italiana assume differenti significati. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 4 marzo 2023

