Abitano sull Isonzo alle pendici del Carso - Cruciverba

Introduzione

Le origini della città di Acri sono state a lungo dibattute tra gli studiosi, e in generale attribuite all'antico popolo degli Osci, soppiantati più tardi dai Bruzi e Lucani.

Gorizia (IPA:Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">go'rija ; Guriza in friulano goriziano, Gorica in sloveno, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[g'ia],, Görz in tedesco, Gurissa in dialetto bisiaco) è un comune italiano di 33 560 abitanti della regione a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia. Già capoluogo dell'omonima provincia, dal 1º luglio 2020 è sede dell'omonimo ente di decentramento regionale (EDR).