Il profeta che salì in cielo in un turbine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il profeta che salì in cielo in un turbine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ELIA

Significato/Curiosita : Il profeta che sali in cielo in un turbine

Poiché «salì nel turbine verso il cielo» con «un carro di fuoco e cavalli di fuoco» (2re 2, 11) lo stesso argomento in dettaglio: libro di enoch. il patriarca... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi elia (disambigua). il profeta elia (nome ebraico eliyahu, che significa "il mio dio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 agosto 2023

