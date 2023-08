Lo iato in Croazia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo iato in Croazia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OA

Significato/Curiosita : Lo iato in croazia

Nel dialetto attico, che mostra spiccata avversione per lo iato; l'assimilazione consonantica. in età medievale e nel primo rinascimento predominava fra... The oa è una serie televisiva drammatica di mistero statunitense netflix con elementi di fantascienza, soprannaturali e fantastici, che ha debuttato su... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo iato in Croazia : iato; croazia; Ha lanciato Tribale; I collegiali sono riservati ai calciato ri; Il dirigibile incendiato si tragicamente nel 1937; Era il soprannome del calciato re Franco Causio; Dottoresse che curano il precariato ; Un pregiato fungo; Bagna le coste della croazia ; La capitale della croazia ; La sigla della croazia ; Regione divisa tra croazia e Montenegro; Una famosa località balneare della croazia ;

Cerca altre Definizioni