Era la Venere degli egizi - Cruciverba

Iside, o Isis o Isi, in lingua egizia Aset (traslitterato 3s.t) ossia trono, è una divinità egizia appartenente alla religione dell'antico Egitto. Dea della vita, della guarigione, della fertilità e della magia, è originaria di Behbeit el-Hagar, nel Delta del Nilo. Divinità in origine celeste, associata alla regalità per essere stata primariamente la personificazione del trono come dimostra il suo cartiglio che include il geroglifico "trono", faceva parte dell'Enneade. Iside fu una delle principali Dee dell’antica religione egizia, il cui culto si diffuse attraverso il mondo greco-romano.