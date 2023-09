Cosi è l amica del cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosi è l amica del cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un'amica del cuore o intima è qualcuno che occupa un posto speciale nella nostra vita. È una persona con cui condividiamo una connessione profonda e autentica, basata sulla fiducia, l'affetto e la reciproca comprensione. Questa persona è presente nei momenti di gioia e di tristezza, ci supporta, ci ascolta e ci comprende senza giudicare. L'amica del cuore è colui con cui possiamo essere noi stessi, senza paura di essere giudicati o respinti. Ci sosteniamo reciprocamente, incoraggiandoci a crescere e a raggiungere i nostri obiettivi. Condividiamo momenti preziosi, segreti e confidenze, costruendo un legame unico e duraturo. Essere circondati da un'amica del cuore è un tesoro inestimabile che arricchisce la nostra vita e ci fa sentire amati, accettati e compresi.

