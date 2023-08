Callimaco la definì l ombelico della Sicilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Callimaco la definì l ombelico della Sicilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ENNA

Significato/Curiosita : Callimaco la defini l ombelico della sicilia

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi enna (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della sicilia non cita... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

