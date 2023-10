L abito del concertista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L abito del concertista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FRAC

Nelle puntate in cui è presente il pianoforte come la puntata masha concertista, appare come la marca di quest'ultimo. il programma di animazione e rigging... Il frac (da frock coat) o marsina è un abito maschile molto formale. viene indossato esclusivamente di sera, come lo smoking, e sull'invito è tradizionalmente...