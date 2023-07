Uno Stato come il Brunei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno Stato come il Brunei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SULTANATO

Significato/Curiosità : Uno Stato come il Brunei

Il Brunei è un piccolo stato situato nel sud-est asiatico che è noto per essere un sultanato. Un sultanato è un sistema di governo in cui il potere politico è concentrato nelle mani di un sultano, che agisce come capo di Stato e di governo. Nel caso del Brunei, il sultano è il monarca assoluto e ha autorità su tutti gli aspetti della vita politica, economica e sociale del paese. Il sultano del Brunei ha un ruolo centrale nella guida e nella gestione delle questioni di governo, e il suo ruolo è spesso ereditario, passando di generazione in generazione. Il Brunei, come sultanato, ha una ricca tradizione e una cultura profondamente radicata nel sistema di governo monarcale, che si riflette nella sua società e nelle sue istituzioni.

