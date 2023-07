Una tappa della carovana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tappa della carovana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OASI

Significato/Curiosità : Una tappa della carovana

Un'oasi è una tappa fondamentale e preziosa all'interno di una carovana o di un viaggio nel deserto. Questa parola evoca l'immagine di un'area verde e fertile circondata da aree aride e desertiche. Le oasi sono caratterizzate dalla presenza di acqua e vegetazione, offrendo una fonte vitale di ristoro, rifugio e sostentamento per i viaggiatori e i loro animali. Durante i lunghi e difficili viaggi attraverso deserti e regioni aride, le oasi sono un'oasi di speranza, fornendo la possibilità di rifornirsi di acqua, riposare e ristorarsi prima di continuare il viaggio verso la prossima meta. Sono simbolo di sopravvivenza e resilienza nell'aridità e nell'avventura dei viaggi nel deserto.

