Una grinza della stoffa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una grinza della stoffa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PIEGA

Significato/Curiosita : Una grinza della stoffa

Suddetta espressione. non fa una grinza! esclamazione su un pensiero o azione svolta in modo impeccabile. non fare male a una mosca essere di carattere mite... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi piega (disambigua). questa voce sull'argomento scienza dei materiali è solo un abbozzo. contribuisci... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

