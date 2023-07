Una catena di supermercati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una catena di supermercati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : COOP

Significato/Curiosita : Una catena di supermercati

Che introdusse l'obbligo di licenze regionali per la gdo, limiti al numero di supermercati in base ai residenti nel raggio di alcuni chilometri dal centro... Cooperative del sistema coop come coop adriatica, coop estense, coop consumatori nordest, coop liguria, coop lombardia, nova coop e unicoop tirreno, in...