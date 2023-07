Ha una breve insegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha una breve insegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BAR

Significato/Curiosita : Ha una breve insegna

Provocò l'insorgenza del papato che si rivolse ai franchi di pipino il breve. giunti in nord italia, i franchi, sotto la guida di carlo magno, riuscirono... Navigazione aerea cratere bar – cratere meteoritico di marte francia bar – affluente della mosa bar – comune della corrèze (francia) bar-le-duc – comune della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Ha una breve insegna : breve; insegna; Dottor in breve ; Il breve tratto del cortile che arriva al garage; Ha conseguito il breve tto; Maria Elena in breve ; Citazione in breve ; Una breve corsa dei cavalli; insegna nte in tre lettere; Una giovanissima insegna nte; Video che insegna on line; All insegna dello sfarzo; Posto per insegna nti; Un arcaico insegna re e informare;

