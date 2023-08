Lo si dà da svolgere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si dà da svolgere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TEMA

Significato/Curiosita : Lo si da da svolgere

La guida del sacerdote domenico tizzani, che, in un biennio, gli fece svolgere tutto il programma delle elementari. in seguito passò alla scuola per gli... Sviluppi e variazioni tema/ora siamo qui – singolo del gruppo i giganti tema – film del 1979 diretto da gleb anatol'evic panfilov tema (o skin) – in informatica...