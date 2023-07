Un sottotetto utilizzabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sottotetto utilizzabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SOLAIO

Significato/Curiosita : Un sottotetto utilizzabile

Dell'edificio. si è soliti gettare un massetto di alcuni centimetri sopra l'isolamento per rendere agevole l'utilizzo del piano sottotetto. possono utilizzarsi anche... lo stesso argomento in dettaglio: solaio laterocemento. ultimo in ordine di tempo è stato lo sviluppo del solaio latero-cementizio, realizzato in calcestruzzo...