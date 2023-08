Sono simili alle querce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono simili alle querce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LECCI

Altra risposta : CERRI

Altra risposta : ELCI

Significato/Curiosità : Sono simili alle querce

I lecci, noti anche come elci, sono alberi appartenenti alla stessa famiglia delle querce, ma con alcune differenze distintive. Sia le querce che i lecci sono caratterizzati da foglie coriacee e persistenti, ma i lecci sono spesso più compatti e hanno foglie più piccole rispetto alle querce. Inoltre, i lecci sono adattati a climi più caldi e secchi rispetto alle querce, e si trovano principalmente in regioni mediterranee. Questi alberi sono ammirati per la loro bellezza e la loro longevità, con tronchi robusti e una chioma densa e ombrosa. I lecci sono importanti per l'ecosistema, fornendo rifugio e cibo per numerosi animali, e sono anche apprezzati per il loro legno pregiato utilizzato in lavori artigianali e costruzioni.

