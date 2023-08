Il Saluto confidenziale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Saluto confidenziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CIAO

Significato/Curiosita : Il saluto confidenziale

Mantenuto confidenziale. tipicamente le limitazioni d'uso dei dati confidenziali non saranno valide se: il beneficiario già conosce il materiale; il beneficiario... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ciao (disambigua). la parola ciao (afi: ['tao]) è la più comune forma di saluto amichevole... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

