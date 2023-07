La rete nel tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La rete nel tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NET

Significato/Curiosita : La rete nel tennis

Colpendo la palla, non riesce a ribatterla efficacemente (mandandola quindi per lo più in rete o fuori campo). la battuta, specialmente nel tennis moderno... Traps (biologia) net – codice aeroportuale iata dell'aeroporto di new bight (bahamas) net – codice vettore icao di avia nova (russia) net – codice iso 639-3...