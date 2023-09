Rende il respiro affannoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende il respiro affannoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASMA

Significato/Curiosita : Rende il respiro affannoso

Male "meditazione della morte": talvolta, infatti, tale mancanza di respiro provoca il soffocamento. pensi che ti scriva queste cose per la gioia di essere... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi asma (disambigua). le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

