C è quella al tornasole

Soluzione 7 lettere : CARTINA

Significato/Curiosita : C e quella al tornasole

Anansi, vedi tornasole (album). disambiguazione – se stai cercando l'indicatore di ph di yamada, vedi indicatore universale. il tornasole è un colorante... Anansi, vedi(album). disambiguazione – se stai cercando l'indicatore di ph di yamada, vedi indicatore universale. ilun colorante... La cartina per sigarette è l'involucro cartaceo dentro al quale sono contenute le foglie sminuzzate di tabacco (o di altre sostanze) in una sigaretta. Il termine si riferisce più specificamente alle cartine che sono vendute sfuse per il confezionamento artigianale delle sigarette. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

