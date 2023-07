Può indicare il motivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può indicare il motivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PER

Significato/Curiosita : Puo indicare il motivo

Parola è il risultato di un prestito della lingua tedesca che ha mutuato dal francese il significato di motiv (fr: motif) come tema. aggiungendo il prefisso... Alimentari per – abbreviazione della costellazione di perseo per – codice aeroportuale iata dell'aeroporto di perth (australia) per – codice iso 639-2/b per la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

