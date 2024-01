La definizione e la soluzione di: La provincia di Montalcino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Il brunello di montalcino è un vino rosso a docg prodotto nel territorio di montalcino, comune nella toscana sud-orientale in provincia di siena. è considerato...

Siena (AFI: /'sjna/) è un comune italiano di 52 642 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana. La città è universalmente conosciuta per il suo ingente patrimonio storico, artistico, paesaggistico e per la sua sostanziale unità stilistica dell'arredo urbano medievale, nonché per il celebre Palio. Nel 1995 il suo centro storico è stato inserito dall'UNESCO nel Patrimonio dell'umanità. Nella città ha sede la Banca Monte dei Paschi di Siena, fondata nel 1472 e dunque la più antica banca in attività nonché la più longeva al mondo.

