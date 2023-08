Privilegiata classe sociale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Privilegiata classe sociale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CASTA

Altra risposta : ÉLITE - CASTA

Significato/Curiosità : Privilegiata classe sociale

Una "casta" rappresenta una classe sociale rigidamente strutturata, in cui l'appartenenza è determinata principalmente dalla nascita e eredità. Questa gerarchia sociale può portare a privilegi per alcune categorie e discriminazioni per altre. Tipiche di alcune società, le caste possono basarsi su fattori come casta di nascita, occupazione o appartenenza religiosa. Le caste spesso limitano la mobilità sociale e l'uguaglianza, generando disuguaglianze profonde. Sebbene alcune società abbiano cercato di superare questo sistema, le tracce di casta persistono in molte forme, richiedendo sforzi per l'equità e l'inclusione.

Altre risposte alla domanda : Privilegiata classe sociale : privilegiata; classe; sociale; Classe privilegiata ; Windisch atleta azzurro di biathlon classe 89; Tu hai una certa paura dei compiti in classe ; Di classe ricercata; La Casale cantante e tutor di canto classe 59; Contraddistingue una parete della classe ; La classe che per Elio Petri va in paradiso; La corte per i reati che destano allarme sociale ; Ben inserito in un gruppo sociale ; Ogni azienda ne ha uno sociale ; Un nucleo sociale ; Si ostenta per dimostrare la condizione sociale ; Donne di modesta classe sociale ;

Cerca altre Definizioni