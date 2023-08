Per i Tedeschi è Munchen - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per i Tedeschi è Munchen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MONACO

Significato/Curiosita : Per i tedeschi e munchen

Fußball-club bayern münchen ag, noto internazionalmente come bayern münchen in tedesco, bayern munich in inglese e come bayern monaco in italiano, è una società... Il titolo. monaco di baviera (münchen) – capoluogo della baviera monaco di vestfalia (münster) – capoluogo del distretto di münster monaco – frazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 agosto 2023

