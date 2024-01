La definizione e la soluzione di: I numeri dopo la virgola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Cifre dopo la virgola che, da un certo punto in poi, si ripete all'infinito. questa stringa ripetuta è detta periodo del numero. molti numeri periodici...

Per sistema numerico decimale si intende il sistema di numerazione posizionale a base 10 che, per rappresentare i numeri, utilizza dieci cifre da 0 a 9 (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9). In senso matematico stretto, un sistema decimale è un sistema con una base costituita da dieci elementi, che non necessariamente deve essere posizionale (ad esempio il sistema romano o l'attuale sistema cinese).

Italiano

Aggettivo, forma flessa

decimali m e f pl

plurale di decimale

Sostantivo, forma flessa

decimali m e f pl

plurale di decimale

Sillabazione

de | ci | mà | li

Etimologia / Derivazione

vedi decimale