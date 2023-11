La definizione e la soluzione di: Ha nel centro la pupilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IRIDE

Significato/Curiosita : Ha nel centro la pupilla

la pupilla (dal latino pupilla, diminutivo di pupa "bambina, bambolina") è il foro situato al centro dell'iride, di diametro variabile, che permette l'entrata... (dal latino, diminutivo di pupa "bambina, bambolina") è il foro situato aldell'iride, di diametro variabile, che permette l'entrata... Iride (in greco antico: , Íris), conosciuta anche come Iris, Iri, Taumantia e Taumantiade, è un personaggio della mitologia greca. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ha nel centro la pupilla : centro; pupilla; Nel centro di Verona; Intreccio di nervi posto al centro del petto; centro della Piccardia; centro per la riabilitazione motoria e ortopedica; La casa al centro d un parco; L opposto del centro città; Dilata la pupilla ; Circonda la pupilla ; Espansa come una pupilla in penombra; Il cerchio che circonda la pupilla ; Il cerchio che circonda la pupilla dell occhio;

Cerca altre Definizioni