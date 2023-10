Un mostro immaginario - Cruciverba

Le linee guida sull'uso delle fonti.è – in senso molto ampio –essere vivente reale oa cui sono attribuite una o più caratteristiche...

Il Babau (più raramente Babao, Bobò, Barabao, Maramao, Baubau, Bau Bau, Mamau, Maumau o Mau Mau) è, nel folclore italiano e in altri folclori europei, un mostro immaginario dalle caratteristiche non ben definite che viene tradizionalmente evocato per spaventare i bambini ("se non la smetti chiamo il Babau!").