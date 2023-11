La definizione e la soluzione di: Misure per cereali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Altra risposta : STAI - STAIA

Significato/Curiosita : Misure per cereali

Vita quotidiana, era usato come "traduzione grafica delle unità di misura dei cereali": ciascuna parte aveva un valore di frazione dell'intero, così come... Lo staio o stajo (al plurale staia o staja) in greco sáton era un'antica unità di misura tradizionale ebraica e in seguito italiana. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Le misure dei monitor; Le misure inglesi di 0 91 m; misure di lunghezza inglesi; misure inglesi di superficie; Antiche misure per cereali; Recipiente usato per la pesatura dei cereali ; Polverizzano i cereali ; cereali per bestiame; I vari cereali per la panificazione; Abbonda nei cereali ;

Cerca altre Definizioni