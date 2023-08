Mettersi addosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettersi addosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VESTIRE

"Mettersi addosso" è un'espressione informale che indica l'azione di indossare vestiti o abbigliamento. Rappresenta il momento in cui una persona si copre con indumenti per protezione, estetica o conformità sociale. L'atto di "vestire" va oltre la mera funzione pratica, riflettendo stile, identità e cultura. I vestiti possono comunicare stati d'animo, professioni e gusti personali. L'azione di vestirsi è parte integrante della vita quotidiana e può variare da occasioni formali a momenti di relax. Entrambi gli aspetti, "mettersi addosso" e "vestire", sottolineano l'importanza dell'abbigliamento nella società umana e come esso possa influenzare la percezione di sé e degli altri.

Altre risposte alla domanda : Mettersi addosso : mettersi; addosso; mettersi collocarsi; Si cerca per mettersi in salvo; Abbandonare un luogo per mettersi in sicurezza; mettersi in movimento; mettersi alla prova confrontarsi; mettersi insieme adunarsi; Senza niente addosso ; Portata addosso ; Così è l abito cucito addosso ; addosso allo spadaccino Goemon in un noto cartone; Lo mette addosso la paura;

