È Levante in Giappone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È Levante in Giappone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SOL

Significato/Curiosità : È Levante in Giappone

La parola "Levante" si riferisce a una direzione geografica e indica l'est o il punto cardinale in cui il sole sorge. In Giappone, il Levante indica la parte orientale del paese, dove il sole sorge ogni giorno. Questa direzione è di grande importanza culturale e spirituale in molte tradizioni e credenze giapponesi. Il Levante è associato alla rinascita, alla luce e alla speranza. Alcune festività e rituali giapponesi sono legati al sorgere del sole sull'orizzonte orientale. Inoltre, il termine "Levante" può essere utilizzato in senso generale per indicare qualsiasi regione o paese orientale rispetto a un dato punto di riferimento.

