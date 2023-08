Impregna il pesce marinato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impregna il pesce marinato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ACETO

Significato/Curiosita : Impregna il pesce marinato

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aceto (disambigua). viene definito aceto il liquido acido che è ottenuto grazie all'azione di batteri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Impregna il pesce marinato : impregna; pesce; marinato; impregna re di un liquido; impregna l aria lungo le coste; impregna to o coperto di acqua; impregna l aria sul mare; impregna l aria al mare; Nei coltelli da pesce non sono affilate; Un pesce che si può allevare in acque stagnanti; pesce ottimo cotto al forno; pesce salato e affumicato; pesce dal corpo piatto; Raro pesce marino altamente velenoso; Piatto sudamericano con pesce marinato e spezie; Piatto di pesce crudo marinato nel limone;

Cerca altre Definizioni