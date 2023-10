In giugno e in novembre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In giugno e in novembre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NO

Significato/Curiosita : In giugno e in novembre

Solare. 9 gennaio – elezioni in palestina per la successione a yasser arafat, morto l'11 novembre 2004. vincitore delle elezioni è abu mazen, uno dei fondatori... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : In giugno e in novembre : giugno; novembre; Festeggia l onomastico il 12 giugno ; Accomuna giugno luglio agosto e settembre; Si festeggia il 13 giugno ; Il 30 giugno si celebrano i primi della chiesa; Santo del 28 giugno ; La fine di giugno ; I primi di giugno ; Dura da giugno a settembre; Si commemorano tutti lo stesso giorno il 2 novembre ; Si festeggiano il primo novembre ; Molti lo visitano il 2 novembre ; La città inglese distrutta dalla Luftwaffe nel novembre 1940; novembre scritto sul datario; Festività del 1 novembre ; La festa del primo novembre ; novembre sul datario;

Cerca altre Definizioni