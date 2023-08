Il Giro di Francia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Giro di Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TOUR

Significato/Curiosita : Il giro di francia

Tour de france (disambigua). le tour de france (detto anche tour o grande boucle, il giro di francia) è la maggiore corsa a tappe maschile di ciclismo... Vedi tournée (disambigua). disambiguazione – "tour" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tour (disambigua). questa voce sull'argomento spettacolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

