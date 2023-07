Un gioco da ricomporre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gioco da ricomporre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PUZZLE

Significato/Curiosità : Un gioco da ricomporre

Il puzzle è un gioco da ricomporre che consiste nell'assemblare pezzi di diverse forme per formare un'immagine o un disegno completo. Questa attività ludica è molto popolare e coinvolgente, offrendo sfide stimolanti per persone di tutte le età. I puzzle possono variare in complessità, con un numero variabile di pezzi e una vasta gamma di immagini o disegni da completare. Assemblare un puzzle richiede pazienza, concentrazione e un'attenta osservazione dei dettagli. È un modo divertente per mettere alla prova le abilità cognitive, la memoria visiva e le capacità di problem solving. I puzzle possono essere un'attività solitaria o un'occasione per socializzare con amici o familiari, incoraggiando la collaborazione e la condivisione di idee.

Altre risposte alla domanda : Un gioco da ricomporre : gioco; ricomporre; Il gioco con il settebello; Un gioco con le mazze; Il gioco con le bocce e i birilli; Un gioco d azzardo come il gratta e vinci; In un gioco ci si corre dentro saltando; Game = gioco finito; Lo è un dissidio che non si può ricomporre ;

Cerca altre Definizioni