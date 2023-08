Finanziò grandi imprese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Finanziò grandi imprese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IRI

Significato/Curiosita : Finanzio grandi imprese

Riferimento. la finanza d'impresa o finanza aziendale, largamente nota anche attraverso il nome in inglese corporate finance, è un'area della finanza che si occupa... Stai cercando altri significati, vedi iri (disambigua). l'istituto per la ricostruzione industriale (in acronimo iri) è stato un ente pubblico economico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Finanziò grandi imprese : finanziò; grandi; imprese; finanziò grandi imprese fino al 2002; L ente che finanziò la ricostruzione; grandi ingegni; grandi macchine per la stampa di giornali e riviste; Un dispositivo ausiliario per grandi macchinari; Si ammirano nel corso dei défilé dei grandi stilisti; Il Nastase fra i grandi tennisti; grandi estensioni alberate; Un accordo tra imprese ; Finanziò grandi imprese fino al 2002; L incerto delle imprese ; Non basta per certe imprese ; Ricordi di imprese sportive; Compiono ardite imprese ;

Cerca altre Definizioni