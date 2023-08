Fetta di pane imburrata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fetta di pane imburrata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TARTINA

Significato/Curiosita : Fetta di pane imburrata

Combinazioni di due "leggi": un gatto cade sempre sulle zampe, ossia cade sempre in piedi e mai sulla schiena. una fetta di pane imburrata cade sempre... Una tartina è uno spuntino costituito da una fetta di pane guarnita con vari ingredienti sopra di essa. le tartine vengono consumate in tutto il mondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

