Era un vasto lago asiatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era un vasto lago asiatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARAL

Significato/Curiosita : Era un vasto lago asiatico

() è un sistema combinato tra lago e fiume di enorme importanza per la cambogia. è il più grande lago di acqua dolce del sud-est asiatico ed è un punto... Il lago d'aral (in kazako: , traslitterato: aral tengizi; in uzbeco: , traslitterato: orol dengizi; lett. "mare di isole"), talvolta...