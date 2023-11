La definizione e la soluzione di: I dolci come le crostate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TORTE

Significato/Curiosita : I dolci come le crostate

Prosciutto, gamberi, acciughe o ostriche. altre ricette salate di crostate includevano una crostata con formaggio cremoso denominata butirata, quelle con tartufo... Prosciutto, gamberi, acciughe o ostriche. altre ricette salate diincludevano unacon formaggio cremoso denominata butirata, quelle con tartufo... Il boss delle torte (titolo originale Cake Boss) è un reality show a puntate di genere documentario e culinario. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : I dolci come le crostate : dolci; come; crostate; Limoni dolci siciliani; I suoi baci sono dolci ; Serve per fare dolci ; dolci sardi con miele e formaggio; dolci che si offrono a scatole; Un protozoo delle acque dolci ; Un virtuoso come Maurizio Pollini; Le lingue come russo e croato; Felice come una Pasqua; Una come Barbie; Soffiare come un mantice; I preti come papa Francesco; Recipiente per crostate ; La pasta per preparare le crostate ; Le paste delle crostate ; La pasta delle crostate ;

Cerca altre Definizioni