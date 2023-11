La definizione e la soluzione di: Lo consulta l arbitro di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : VAR

Significato/Curiosita : Lo consulta l arbitro di calcio

Settembre 1967) è un ex arbitro di calcio e dirigente arbitrale italiano, presidente della commissione arbitri della uefa. arbitrò la prima partita in serie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo consulta l arbitro di calcio : consulta; arbitro; calcio; Si consulta alzando gli occhi; Si consulta in alternativa al penale; Si consulta frequentemente nell attesa; Si consulta al ristorante; Google: si consulta per orientarsi; Un libro che si consulta ; Toglie dubbi all arbitro di calcio; Lo mostra l arbitro ; Toglie i dubbi all arbitro di calcio; Aiuta l arbitro di calcio a togliersi il dubbio; L arbitro può annullarlo; Coadiuvano l arbitro di calcio; Squadra di calcio bianconera; Il gioco del calcio negli Stati Uniti; Ha ospitato gli ultimi Mondiali di calcio ; Un tiro molto forte nel calcio ; Il Messi asso del calcio ; Nel calcio determina la supremazia di una delle squadre sull altra;

Cerca altre Definizioni