Consuetudine procedurale - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : PRASSI

Consuetudine procedurale

"consuetudini costituzionali") sono una procedura portata avanti per consuetudine dal capo dello stato italiano per dare avvio all'iter procedurale di... La prassi è una procedura abituale, una consuetudine nello svolgere una determinata attività, in diversi campi della società. in diritto la "prassi" è...