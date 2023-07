Comprende 27 Paesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comprende 27 Paesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UE

L'UE, acronimo dell'Unione Europea, è un'organizzazione sovranazionale che comprende 27 Paesi membri situati principalmente in Europa. Fondata con l'obiettivo di promuovere la cooperazione politica, economica e sociale tra i Paesi membri, l'UE è diventata un importante attore nella governance globale. Tra i suoi obiettivi principali vi sono la promozione della pace, della stabilità e del benessere in Europa. L'UE facilita anche la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi tra i suoi membri e svolge un ruolo significativo nella definizione di politiche comuni, come quelle ambientali, economiche e di sicurezza. L'UE rappresenta un importante esempio di cooperazione multilaterale e integrazione regionale.

