La coda del colombo - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : BO

Significato/Curiosita : La coda del colombo

Skypiea, la nave subisce pesanti modifiche, per far sì che la ciurma possa raggiungere l'isola nel cielo: vengono infatti aggiunte due ali, una coda di colomba... Midt-telemark ed ex comune bo – città della sierra leone cima di bo – vetta delle alpi biellesi bo di valsesia – vetta delle alpi biellesi le bô – comune francese...