Fu capitale della Germania Ovest - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu capitale della Germania Ovest. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BONN

Significato/Curiosita : Fu capitale della germania ovest

Di riferimento. germania ovest era il termine colloquiale usato tra il 1949 e il 1990 per indicare la repubblica federale di germania (rfg) (in tedesco:... bonn (afi: /bn/; in passato italianizzato in bonna) è una città extracircondariale di 331 885 abitanti della germania situata al centro dell'europa, nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fu capitale della Germania Ovest : capitale; della; germania; ovest; Lo Stato asiatico con capitale Damasco; La capitale del Lesotho lo Stato africano; Abita nella capitale egiziana; La capitale con il Prado; auPrince: la capitale di Haiti; Il capitale in titoli delle S p A; Un fiume teatro della Grande Guerra; La pipa della pace dei Sioux; Auto della Polizia; Iniziali della Ventura; Un regno della Natura; Lo spiedino della cucina araba; 19 : Italia germania 4 - 3; Scorre al confine tra la Polonia e la germania ; La germania per i Tedeschi; Così è stato definito l incontro di calcio Italia germania del 1970; Regnava in germania ; Il più vasto Stato federato della germania ; Centro a ovest di Nuoro; Il capoluogo sulla costa ovest della Sardegna; Vive a ovest del promontorio dell Argentario; Quello a Nord ovest è condotto da Alberto Angela; ovest ; Scorre da ovest ad est;

Cerca altre Definizioni