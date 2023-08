Si canta nelle ricorrenze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si canta nelle ricorrenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : INNO

Significato/Curiosita : Si canta nelle ricorrenze

Reciproca precedenza. hanno grado di festa le seguenti ricorrenze liturgiche. sono segnate anche le ricorrenze che assumono grado di festa nel territorio italiano... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi inno (disambigua). questa voce sugli argomenti brani musicali e poesia è solo un abbozzo. contribuisci... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

