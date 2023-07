L Azienda delle strade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Azienda delle strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANAS

Significato/Curiosità : L Azienda delle strade

ANAS è l'acronimo di Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, un'importante entità italiana responsabile della gestione, manutenzione e sviluppo delle strade nazionali nel Paese. Fondata nel 1946, ANAS si occupa della costruzione e della manutenzione delle infrastrutture stradali, assicurando la sicurezza e l'efficienza delle reti stradali italiane. L'Azienda gestisce un'ampia rete autostradale e stradale, lavorando per migliorare le infrastrutture esistenti e sviluppare nuovi progetti per rispondere alle esigenze di mobilità del Paese. ANAS svolge anche un ruolo chiave nella promozione della sicurezza stradale, adottando misure di prevenzione e controllo per ridurre gli incidenti e garantire una circolazione fluida e sicura.

